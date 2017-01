Rodoviários descartam nova greve após reunião com Rotta

Um dia após a paralisação geral no sistema de transporte coletivo de Manaus, representantes dos rodoviários se reuniram, nesta quarta-feira (18), pela primeira vez com o prefeito em exercício, Marcos Rotta, para definir os próximos passos da negociação com o patronal. A direção do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM) afirmou que não vai fazer uma nova greve e aguarda o resultado da negociação entre eles, os empresários e a Prefeitura de Manaus.

Entretanto, os membros do sindicato informaram que não descartam uma futura paralisação, caso os empresários não acatem a reivindicação da categoria. O presidente do STTRM, Ginvacir Oliveira, voltou atrás da decisão de manter a greve até que o pagamento do dissídio 2016, que está atrasado há oito meses, fosse realizado. A representação sindical vai esperar o prazo de 10 dias para receber uma proposta real por parte das empresas.

“A prefeitura se comprometeu em chamar as empresas para iniciar as negociações. Com esse processo em andamento, o sindicato dos rodoviários recuou. Acredito que no máximo em dez dias, os trabalhadores terão o pagamento da nossa data-base do ano passado”.

Givancir disse ainda que a classe pede um reajuste de no mínimo 10%. O diretor destacou que, se neste prazo estipulado pelos trabalhadores não surja nenhuma proposta satisfatória, os rodoviários voltarão a cruzar os braços por tempo indeterminado. Ele ressaltou que até o momento ainda não recebeu nenhuma proposta dos empresários.

“Vamos fazer novas paralisações caso não haja o consenso. A decisão da assembleia está mantida. Mas, conforme o que conversamos com o vice-prefeito Marcos Rotta, que é uma pessoa sensata, não será necessário tomar essa medida novamente. Há uma determinação do prefeito Arthur para que os empresários sentem com os trabalhadores sobre o reajuste. Eles estão irredutíveis, mas confiamos no poder da prefeitura”, finalizou.

Já o prefeito em exercício Marcos Rotta, apelou mais uma vez para o bom senso dos rodoviários, no sentindo de não prejudicar a população e disse que seguirá a orientação de Arthur Neto, para que haja abertura nas negociações para ambas as partes. Rotta alegou que essas medidas realizadas pelo município são para garantir a tranquilidade na cidade de Manaus e, principalmente, o funcionamento pleno do serviço de transporte coletivo.

“Estamos inaugurando uma nova fase, de aproximação dos rodoviários e também das empresas para que a prefeitura possa agir verdadeiramente como magistrados. Eu estou muito satisfeito com a posição dos rodoviários de também procurarem, junto com a prefeitura, um novo canal de diálogo e negociação. Para que situações como a vivida na terça-feira não ocorram mais”, frisou.

Desfecho da greve

Devido a paralisação de 100% da frota, ocorrida na última terça-feira (17), o juiz Adilson Maciel declarou a prisão de toda a diretoria do Sindicato dos Rodoviários, como resposta à solicitação encabeçada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE), juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Procon Amazonas, pela desobediência à decisão judicial expedida na segunda-feira (16). Essa decisão determinava a suspensão da greve e garantia 100% da frota nas ruas.

Após a reunião com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, empresários e representantes dos rodoviários, ainda na noite de terça-feira, decidiram pela suspensão da greve. Aos poucos, os coletivos voltaram a circular pelas ruas de Manaus, normalizando 100% o sistema, na manhã de hoje.

Com o retorno dos ônibus para as ruas, o juiz Adilson Maciel Dantas, revogou a prisão da diretoria do Sindicato dos Rodoviários.

Gerson Freitas

EM TEMPO