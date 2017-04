Rodoviários decidem aderir à greve geral nesta sexta

O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus (STTR) anunciou, nesta terça-feira (25), aderir à greve geral, prevista para ocorrer na sexta-feira (28), pelos movimentos sindicais contra a reforma da Previdência e mudanças na legislação trabalhista propostas pelo governo de Michel Temer (PMDB).

Nesta segunda-feira (24), ao menos 20 mil pessoas da Zona Norte de Manaus ficaram prejudicadas com a paralisação dos ônibus da empresa Líder, ocorrida durante a madrugada. Os veículos ficaram retidos na garagem das 4h às 5h40, quando os coletivos começaram a ser liberados. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte do Estado do Amazonas (Sinetram), membros do Sindicato dos Rodoviários impediram que os ônibus saíssem da garagem.

O Sinetram informou ainda que não foi notificado sobre a paralisação. A empresa Líder tem 85 carros e opera com 22 linhas. À reportagem, o vice-presidente do sindicato dos rodoviários, Josildo Oliveira, informou que não foi avisado sobre a paralisação. Entretanto, acredita que ocorreu devido a empresa Líder não querer pagar hora extra e feriados para os funcionários.

Na segunda, o Josildo chegou a dizer que não sabia da paralisação. “Não fiquei sabendo, mas eles continuam se negando a pagar hora extra e feriados mesmo com o reajuste da tarifa. Isso é desrespeito com o trabalhador. Acredito que eles devem ter se acertado entre eles e resolveram parar”, falou o vice-presidente. No entanto, nesta terça, questionado sobre novas paralisações, Josildo confirmou que na sexta a categoria deve paralisar 70% da frota de ônibus do transporte público em Manaus.

Direitos trabalhistas

Maria Rosário, 41, diz que a categoria é vítima de um sistema que não reconhece os direitos trabalhistas. “Temos uma jornada longa de trabalho, nosso FGTS não é depositado, mesmo sendo descontado no contra-cheque. Queremos receber nosso salário porque trabalhamos”, declarou a cobradora.

O motorista Francisco Mota, 52, ressaltou que o impasse vem ocorrendo desde o início do ano e nada de ser resolvido. “Ninguém gosta de fazer greve, mas os trabalhadores resolveram cruzar os braços revoltados com a situação e a falta de acordo com os empresários. Há apenas diálogos, mas acordo que é bom, nada”, completou Francisco Mota.

