Rodoviários confirmam greve para próxima terça-feira

A paralisação dos rodoviários de Manaus foi confirmada para a próxima terça-feira (14). Os sindicalistas afirmam que a greve só vai ter fim se os empresários aceitarem pagar um reajuste da data-base retroativo a maio do ano passado. Outra preocupação da categoria é que o impasse no dissídio do ano passado atrapalhe o início das negociações do reajuste salarial deste ano, previsto para abril.

Na manhã de ontem (10), o vice-presidente do Sindicado dos Rodoviários, Josildo Oliveira, disse que dessa vez os trabalhadores não aceitarão apenas promessas verbais, vindas de empresários e do município, e que a greve não será interrompida se não houver acordos formais com garantias concretas. A determinação do sindicato é que 70% da frota fique parada na próxima semana.

“Os empresários dizem que vão fazer o possível e o impossível para evitar a greve e danos a população. Eles não precisam fazer o impossível, basta dar o reajuste do trabalhador com o retroativo. Ontem eles tiveram uma reunião com a prefeitura e nós não fomos chamados. As negociações estão bastante distanciadas, principalmente entre eles e o município. Agora não tem desculpa, ou assinam o acordo ou a greve não terá fim”, assegurou Josildo.

A prefeitura de Manaus salientou que vai esgotar todas as possibilidades de entendimento para evitar uma paralisação danosa aos interesses da população. O município confirmou a realização da reunião com empresários na noite de quinta-feira e disse que também convocará os rodoviários o mais breve possível para uma conversa.

O Sindicato das Empresas de Transportes de Manaus (Sinetram) disse apenas que questões envolvendo o contrato de concessão e a decisão dos rodoviários em paralisar foram discutidas em mais uma reunião de rotina. A entidade acredita que existem vários mecanismos que poderão evitar a greve. Sobre o pagamento da data-base, o Sinetram informou que aguarda a decisão da justiça.

Gerson Freitas

EM TEMPO