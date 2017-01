Rodoviários aprovam greve para próxima terça-feira

Na manhã desta quinta-feira (12), em assembleia geral realizada na sede do Sindicato dos Rodoviários, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, foi aprovada uma paralisação no sistema de transporte público de Manaus.

Os funcionários das empresas de ônibus devem deixar 70% da frota nas garagens na próxima terça-feira, (17).

Os sindicalistas reivindicam uma renegociação do dissídio da categoria que, segundo eles, está defasado desde o ano passado. Os profissionais reivindicam também um adicional de insalubridade.

Outra assembleia deve ser realizada ainda nesta tarde para a oficializar a greve. De acordo com o sindicato, tudo vai ser feito dentro dos tramites legais.

Gerson Freitas

EM TEMPO