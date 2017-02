Rodoviária foi primeiro representante amazonense na Série B

A Associação Atlética Rodoviária é um dos clubes que deixou de existir para o cenário do futebol profissional do Amazonas. Foi fundado em 20 de janeiro de 1960 e extinto em 1976. A Rodoviária foi campeã amazonense de 1973 e recebeu a alcunha de Time dos Rodoviários. O clube foi formado por funcionários do departamento de rodagens do Amazonas (Deram) na maioria de suas participações no estadual. A Rodoviária foi o último time a conquistar o estadual antes dos 17 anos de conquistas hegemônicas por parte dos grandes Nacional e Rio Negro, nos períodos de 1974 a 1991.

Após anos de disputa em competições do futebol amador na capital baré, a Rodoviária profissionalizou-se em 1969. Neste ano ocorreu a primeira participação no Campeonato Amazonense. O clube também disputou as edições de 1970, 1971, 1972 e 1973. Em 1974, a Rodoviária pediu licença de um ano à antiga organizadora do futebol baré, a Federação Amazonense de Desportos Atléticos (Fada). O retorno ocorreu em 1975, mas a culminante derrocada ocorreu em 1977, após a demolição da sede e retirada das competições oficiais. Seu último jogo disputado foi em 18 de julho de 1976, com a derrota por 2 a 1 para o São Raimundo.

Participações em estaduais

A primeira participação em uma decisão de Campeonato Amazonense ocorreu em 1971. Após terminar o primeiro turno na quinta colocação, a Rodoviária conquistou o segundo turno de forma invicta. O time venceu três jogos e empatou dois, marcou 8 gols e sofreu 3. Na decisão disputada contra o Fast, campeão do returno, após dois empates em 0 a 0, no terceiro e último duelo a Rodoviária foi goleada por 4 a 1. Na ocasião, o Rolo Compressor conquistou seu último título estadual e voltou a vencer o certame apenas em 2016.

Dois anos depois, a Rodoviária venceu o Rio Negro em jogos de ida e volta e faturou o título do primeiro turno do estadual de 1973. A estreia no certame ocorreu com um empate em 1 a 1 diante o São Raimundo, no estádio Vivaldo Lima. Na sequência houveram dois empates, 0 a 0 diante o Fast e 1 a 1 com o poderoso Nacional. O primeiro triunfo somente ocorreu na quarta rodada: 2 a 0 sobre o Rio Negro. Na decisão do primeiro turno, a vítima foi o América. Uma vitória simples por 1 a 0 garantiu uma vaga na decisão.

A Rodoviária ficou em terceiro lugar no returno, o Rio Negro foi campeão e ambos os times decidiram o estadual de 1973. Os dois jogos das finais ocorreram no estádio da Colina, na ida a Rodoviária venceu por 1 a 0 com gol do segundo-volante e já falecido Sudaco. No jogo de volta, com a casa cheia de rio-negrinos, a Rodoviária saiu na frente com gol de Laércio, mas o Rio Negro empatou com Ferreira e conquistou o caneco diante de mais de seis mil pagantes. O meia-atacante Julião foi o artilheiro do time com cinco gols.

A Rodoviária conquistou o Torneio Início em 1971 e 1976. A primeira das conquistas ocorreu após uma vitória por 1 a 0 sobre o Nacional, com gol de Zezé, em pleno demolido estádio Parque Amazonense. Em 1976, o feito foi obtido depois de uma disputadíssima decisão por pênaltis vencida por 8 a 7 sobre o Fast, no estádio Vivaldo Lima.

O clube também guardou em sua estante os troféus do Torneio Flaviano Limongi 1970 e do Torneio Seletivo Amazonense 1971.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO