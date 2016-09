Rodada dupla do Campeonato Amazonense será realizada pela primeira vez na Arena da Amazônia

A Arena da Amazônia vai abrir pela primeira vez as portas para receber uma rodada dupla do Campeonato Amazonense de Futebol. Desta vez, Fast e Princesa vão estar no gramado do estádio da Copa e das Olimpíadas, às 18h desta quarta-feira (14). Na partida das 20h, o São Raimundo enfrenta o Nacional. Os jogos são válidos pela quinta rodada do ‘Barezão 2016’.

“A rodada dupla tem o sentindo de chamar mais público para prestigiar o Campeonato e, ao mesmo tempo, valorizar os clubes. Aproveitamos para convidar a população a prestigiar o Estadual, que precisa do apoio dos torcedores. Para oferecer comodidade e segurança à população, os portões do estádio vão abrir 16h30 e a torcida do São Raimundo e Princesa vão entrar pelo Portão A (Pedro Teixeira), enquanto que a do Fast e Nacional deverão optar pelo portão D (Flaviano Limongi)”, explicou o gestor de praças esportivas da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Thiago Durante.

Palco dos grandes jogos de nível internacional, a Arena da Amazônia tem se tornado a casa do futebol amazonense. Desde fevereiro, o moderno estádio tem recebido jogos das equipes locais nas categorias infantil e juvenil, abriu espaço para o futebol feminino e agora recebe dois jogos da categoria profissional. “É um campo novo que alguns jogadores ainda não conhecem, é o palco das Olimpíadas e da Copa do Mundo que traz curiosidade para os atletas e traz um fator positivo para que o nosso time jogue e busque um resultado positivo”, declarou o técnico do São Raimundo, Alberone.

“Todos os jogos na Arena são benéficos. Somos acostumados na Colina, o Nacional vem jogando seguidamente na Arena, mas não acredito que prejudique”, afirmou.

Nacional de cara nova

Depois de dispensar doze jogadores que não conseguiram brilhar nas disputas da Copa Verde, Copa do Brasil e Série D, agora o “Leão da Vila” vai estrear a equipe “importada” do Acre contra o São Raimundo.

Na última semana, dirigentes do clube foram até o Acre e contrataram o treinador e mais 13 atletas do Atlético-AC, que recentemente encerrou a boa campanha na Série D ao ser eliminado dentro de casa para o Moto Clube-MA. A derrota deixou o clube acreano sem o acesso à Série C.

Fast Clube e Princesa

Invicto na competição ao lado do Nacional, o Fast enfrenta o Princesa para voltar a liderança. Igualado com os mesmos nove pontos, o Tricolor quer manter a série invicta. “Vai ser um jogo extremamente importante para nossa equipe. Depois de três vitórias enfrentaremos uma das equipes candidatas ao título. É uma oportunidade de confirmar a boa fase do meu time. Particularmente estou muito confiante em fazer um bom jogo e a Arena é um atrativo a parte. Sem dúvida traz uma motivação a parte para os jogadores”, declarou o treinador do Fast, João Carlos Cavalo.

Com uma campanha ainda discreta, com sete pontos ganhos, o Princesa soma duas vitórias, um empate e uma derrota. A vitória dentro da Arena poderá ser a garantia de tomar o segundo lugar do Fast e a concretização da arrancada rumo ao título.

Colina recebe Manaus e Rio Negro

Às 20h desta quarta-feira, 14, o estádio da Ismael Benigno, a Colina, no bairro São Raimundo, zona Oeste, recebe Manaus e Rio Negro. As duas equipes buscam vencer para entrar no G4 da competição. O “Galo da Praça da Saudade” ocupa a quinta colocação com cinco pontos. Já o Manaus busca a primeira vitória. O “Gavião” soma, até aqui, dois empates e duas derrotas.

Sul América poder ocupar a primeira colocação do Juvenil

Única partida da categoria de base desta quarta-feira, dia 14, o Sul América entra no campo do estádio da Colina, às 18h, para enfrentar o Cliper.

A briga do segundo e sétimo colocado poderá deixar o Trem da Colina no topo da tabela. Caso vença a Águia Dourada, a equipe do técnico Marcelo Galvão chegará aos 11 pontos, superando o Nacional com 10 pontos.

Com informações da assessoria