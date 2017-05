Roda de Samba em prol da cantora Fátima Silva

Com quase 30 anos de carreira, a cantora amazonense Fátima Silva já cantou para príncipe Charles, para o ator Arnold Schwarzenegger e para o cineasta James Cameron em Manaus. Hoje ela enfrenta um grave problema de saúde e será submetida a uma cirurgia contra um câncer. Entretanto, a artista e amigos vão realizar uma grande roda de samba beneficente em prol da cantora, no Zero Grau, no bairro Vila da Prata, Zona Centro-Oeste, nesta quarta-feira(3), a partir das 20h.

“Com isso agradeço a todos que estão sendo generosos de virem fazer meu aniversário juntamente com meu amigo Alejandro que também faz aniversário hoje. Parabéns para vocês meus amigos que estão fazendo essa festa para me ajudar pois depois da cirurgia vou precisar do pós-cirúrgico e que vem a necessidade de se ter dinheiro para o tratamento”.

O amigos que vão participar da roda são Zezinho Correa, Edilson Santana, Mário Saúba, Cinara Nery, Márcia Siqueira, entre outros. Para o amigo Mário Saúba participar desse encontro em prol da Fátima é uma “honra porque além de ser uma grande artista, também é uma grande pessoa”.

O evento começa 20h, com MPB e outros gêneros. O samba será depois, pois não será um show e sim uma grande roda de samba com todos que comparecem. O couvert custa 10 reais.

“Sempre tive uma veia voltada para o samba”, revela a cantora. Atualmente, Fátima faz parte do projeto “Elas Cantam Samba”, ao lado de Márcia Siqueira, Lucilene Castro e Cinara Nery.

No facebook a cantora postou uma nota a respeito do evento, segue na íntegra:

Amigos tive muitos momentos de felicidades plena no nascimento dos meus filhos.

Quando eu decidir ser mãe solteira e batalhei muitooooooo pra educar é ensinar os meus três filhos para o caminho do bem. Hoje todos casados com meus netos lindos e minhas noras mais ou menos assim mesmo com um cantinho no meu coração.

Tive muitas felicidades junto ao meu companheiro Manoel alegrias e tristezas amigos que não estão mais neste plano..muitas provações graves a vitória do meu filho Romane pois foi um milagre graças a Deus ele está bem e graças a todas as orações que vieram de toda Manaus que dirá do mundo acredite muitos amigos que moram fora rezaram muito por ele e depois por mim que também tive um problema de saúde fiz cirurgia no Cecon e graças a Deus tudo deu certo.

Hoje estou aqui para agradecer a amizade eu nunca imaginei que tivesse tantos amigos que vão deixar de ficar com sua família ou fazer um show para virem me prestigiar no meu aniversário.

Porém infelizmente voltou o problema do seios e farei a cirurgia dia 10 de maio no Cecon e tenho certeza que Deus é o médico vão me curar na minha cabeça eu já estou curada. Com isso agradeço a todos que estão sendo generosos de virem fazer meu aniversário juntamente com meu amigo Alejandro que também faz aniversário hoje.

Parabéns para vocês meus amigos que estão fazendo essa festa para me ajudar pois depois da cirurgia vou precisar do pos cirúrgico e que vem a necessidade de se ter dinheiro para o tratamento.

Obrigada pelo carinho e aproveitar para convidar todos para virem pois é por uma causa nobre venham convide os amigos ou traga a família pois teremos o melhor do que há de músicas e músicos se apresentando no palco.

