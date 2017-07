Roda de conversa debaterá a “Manaus dos Sonhos” durante Virada Sustentável

O Movimento Ficha Verde inicia nesta sexta-feira (28) os debates da Virada Sustentável Manaus 2017, com uma discussão temática sobre a “Manaus dos Sonhos”. O evento será realizado em parceria com o Massa Crítica Manaus, na Fundação Amazonas Sustentável (FAS), localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque Dez, Zona Centro-Sul.

Um grupo de participantes sairá do Parque dos Bilhares, às 18h30, com destino à FAS, utilizando bicicletas, skates e patins. A roda de conversa terá início às 20h e cada debatedor terá de cinco a 10 minutos para falar sobre suas ações e ideias para a construção de uma cidade sob os pilares da sustentabilidade. A partir daí, a discussão será aberta para a participação do público.

Entre os participantes confirmados, está a idealizadora da Virada Zen, Mariana Amaral; o fundador da Virada Sustentável, André Palhano; o superintendente da FAS, Virgílio Viana; o Secretário Municipal de Limpeza Pública, Paulo Farias; o coordenador do Pedala Manaus, Paulo Aguiar; e o representante do Movimento Ficha Verde, Nelliton Marques.

O Ficha Verde é um movimento suprapartidário, aberto e colaborativo que tem como objetivo promover o protagonismo da sociedade civil na agenda socioambiental. Tem como foco de atuação discutir, propor e monitorar ações na área ambiental no estado do Amazonas e na Amazônia.

Sobre a Virada

Considerado o maior festival do Brasil em prol da sustentabilidade, a Virada Sustentável Manaus chega à sua terceira edição neste fim de semana, dias 29 e 30. O evento promoverá aproximadamente 200 atividades gratuitas em todas as zonas da cidade, com o objetivo de aumentar o engajamento da população em relação ao tema.

O festival é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, em parceria com o Ministério da Cultura e correalização do Instituto Virada Sustentável, localizado em São Paulo, e da Fundação Amazonas Sustentável (FAS). Terá produção da empresa Iaí Promoções e parceria com um conselho criativo formado por 36 instituições de vários segmentos.

A Virada Sustentável Manaus é um oferecimento das empresas GR e Ball, e tem patrocínio da Whirlpool, Consulado da Mulher e Instituto Alair Martins (IAMAR), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Tem apoio da Sabin Laboratório Clínico, Word Animal Protection, Shopping Manaus Via Norte e Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). Além disso, tem colaboração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Secretaria de Estado de Cultura (SEC), Governo do Estado do Amazonas, Prefeitura de Manaus e Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ainda tem parceria com as empresas BanksiaFilms, Oazzi e Up Comunicação Inteligente.

