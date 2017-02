Rock in Rio anuncia show de Justin Timberlake e confirma Alter Bridge

O Rock in Rio divulgou, nesta quinta-feira (16), que Justin Timberlake se apresentará no festival no dia 17 de setembro. O cantor fará o show de encerramento do Palco Mundo, onde também se apresenta, no mesmo dia, Frejat.

No comunicado, a organização do festival também confirmou a participação de Skank, no dia 16, e da banda Alter Bridge, no dia 22.

Os 120 mil ingressos para o festival que foram disponibilizados em venda antecipada, em novembro, se esgotaram antes do anúncio da programação completa do Rock in Rio. A venda oficial de ingressos começa em 6 de abril.

A sétima edição do Rock in Rio acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017, no Parque Olímpico.

Folhapress