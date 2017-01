Rocam prende trio suspeito de assaltar ônibus na Zona Norte

Os ex-presidiários, Evair Figueiredo Lidal, 25, o primo dele, William de Figueiredo, 22, e o detento do regime semiaberto, Darlison Bernardo Gusmão, 20, foram presos por volta das 15h desta quarta-feira (25). Eles são suspeitos de roubar um coletivo da linha 356, na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), o trio entrou no ônibus e anunciou o assalto. Os suspeitos, com a ajuda de um quarto comparsa, roubaram celulares e as bolsas dos passageiros, além de uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi informado, referente a renda do coletivo.

“Eles entram no ônibus perto da Dafra Motos e, após efetuarem o roubo, desceram nas proximidades do bairro União da Vitória. Nós fizemos um cerco e encontramos eles em uma área de mata, no momento que estavam repartindo o roubo. Na hora da prisão, um deles conseguiu fugir e conseguimos prender só os três”, contou um policial militar, que não quis se identificar.

Conforme os policiais, Darlison é detento do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Evair e William são ex- presidiários.

O trio foi levado para o 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Eles devem ser encaminhados ainda hoje para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no km 8 da BR-174.

Mara Magalhães

EM TEMPO