Rocam prende trio por roubo e receptação de veículo na Zona Norte

Erick Augusto da Silva Medeiros, 20 anos, Amanda de Oliveira Rodrigues, 22, Jeferson Lopes da Silva, 23, conhecido como “Bracinho”, foram presos na noite desse domingo (26), suspeitos de roubo e receptação, na rua 42, bairro Amazonino Mendes, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a Rocam, o carro modelo Prisma, de cor preta e placas OAG-8733, havia sido roubado no núcleo 23 da Cidade Nova, também na Zona Norte. Horas após o roubo, os policiais encontraram o veículo no bairro Amazonino Mendes.

No automóvel estavam Erick e Amanda, depois de uma conversa o casal levou os policiais até a casa de Jeferson, que seria o responsável pelo roubo do carro. Lá foram encontrado um revólver calibre 32 com 5 munições e um celular que havia sido roubado junto com o carro.

O trio foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Com informações da assessoria