Rocam prende integrantes do ‘Bonde do Mano Caio’ com drogas e arma

Quatro pessoas foram presas e dois adolescentes foram apreendidos, neste domingo (25), durante uma ação policial da Rocam realizada nos bairros Mutirão, Zona Leste, e Novo Aleixo, Zona Norte. Os criminosos foram presos com arma e drogas e o caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O corpo da mulher foi encontrado no dia 30 de maio – Divulgação

De acordo com o capitão Renan Carvalho, da Rocam, os presos integram o grupo criminoso “Bonde do Mano Caio”, responsável pelo comércio de entorpecentes, tiroteios e homicídios em bairros da Zona Sul. “Eles haviam sido expulsos da comunidade do 40, no último domingo (18), pelo ‘Bonde do Congonha’, que briga pelo comando do tráfico na área.

Euclides Nascimento dos Santos, 24, Rogério da Silva Pinto, 26, Rodrigo Pinheiro de Souza, 30, e Ezequiel Silva Santiago, foram presos em flagrante. “Eles foram localizados após denúncia anônima. O grupo foi denunciado por invadir residências durante a madrugada de sábado para domingo e fazer reuniões no intuito de acertar detalhes de homicídios planejados para acontecer no fim de semana em Manaus”, informou o cabo Joelio Nepomuceno, da Rocam.

Ainda de acordo com Renan, Euclides é o principal suspeito de ser o autor do homicídio de Brenda Rafaela Farias Vieira, 18, que teve o corpo encontrado, no dia 30 de maio deste ano, enrolado em um lençol e filme plástico. O corpo estava boiando no Igarapé do Educandos, Zona Sul.

A perícia apontou que a causa da morte foi um tiro na cabeça. Familiares e testemunhas disseram à polícia que a mulher foi assassinada porque denunciava o tráfico de drogas na região.

Os dois menores serão encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Com informações de Henderson Martins

