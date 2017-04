Rocam prende homens que atiraram em policiais durante assalto

Policiais militares da Rocam, após intensas buscas, conseguiram prender, na manhã desta quarta-feira (12), dois infratores suspeitos de atirar contra policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, durante um assalto.

De acordo com a equipe, Luciano Rafael Silva da Conta, de 19 anos, foi detido na rua Penetração, no bairro do Mutirão. Os policiais apreenderam com ele uma motocicleta, modelo CB/300, de cor amarela e placa JXO-6153, que era utilizada em assaltos. Inclusive, o veículo foi utilizado na troca de tiros que terminou com policiais baleados.

Após ser preso, Luciano confessou a participação de Leandro Alves Albuquerque, de 26 anos, no crime. Ele entrou a localização do comparsa, que foi detido em sua residência, situada na comunidade João Paulo II, na Zona norte de Manaus.

Com informações da assessoria