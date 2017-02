Rocam prende homens por tráfico e roubo

Fernando Artyclini Maia, 27, foi preso por tráfico de drogas na noite deste domingo (19) na rua Ribeiro de Matos, bairro Adrianópolis, Zona Centro Sul de Manaus.

O suspeito foi detido por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) durante patrulhamento da Operação Águia, após denúncias anônimas.

Por volta de 21h, os policiais localizaram o suspeito no local informado, durante a abordagem Fernando informou que o material estaria enterrado no fundo de uma residência abandonada.

A equipe foi até o local e encontrou aproximadamente 1kg de maconha do tipo skunk e uma balança de precisão. Diante dos fatos Fernando foi encaminhado ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais cabíveis.

Roubo

Manoel Júnior Lopes da Silva, foi preso por roubo na noite deste domingo (19), nas proximidades do Clube do Trabalhador – Sesi, no bairro Coroado, Zona Leste.

Os policias conseguiram localizar o suspeito após denúncia de populares. No momento da abordagem foram encontrados um simulacro de arma de fogo tipo pistola e dois aparelhos celulares.

A vítima do roubo fez o reconhecimento de Manoel e dos pertences que estavam com ele. O homem foi encaminhado ao 9º DIP para os procedimentos legais cabíveis.

