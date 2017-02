Rocam prende homem por porte ilegal de arma de fogo

​​Fábio Carlos Calilo Martins (43), foi preso em flagrante por volta das 15h desta terça-feira (21) por policiais militares da ROCAM na Rua Rodolfo Teófilo, Bairro Amazônino Mendes, Zona Leste de Manaus, acusado de porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com informações da equipe de policiais da Rocam, a prisão aconteceu após uma denúncia anônima. O suspeito foi revistado e com ele os policiais encontraram um revólver calibre 38, com 11 munições intactas. Fábio recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 27º Distrito Integrado de Polícia.

Segundo a policia, ​o suspeito responde a outros três processos de Adulteração de sinal de identificação de veículo, receptação, ameaça, injuria e roubo. O infrator está à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria