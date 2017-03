Rocam prende dupla que fez arrastões no Parque Dez

Anderson de Oliveira Lima, 21, e Antônio Marcos Freire, 18, foram presos na rua Ismael, no bairro Jesus Me Deu, Zona Norte de Manaus. Eles são suspeitos de cometer arrastões no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul. A equipe policial da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) capturou a dupla durante um patrulhamento na área.

Segundo informações da Rocam, várias pessoas ligaram para a guarnição informando que tinha um grupo realizando vários assaltos na localidade pela manhã.

“Eram quatro pessoas em um veículo, modelo Gol, de cor cinza, placa NPB-2420, que tem restrição de roubo. Eles foram vistos na Torquato Tapajós e quando avistaram a viatura, eles seguiram para o Jesus Me Deus. Lá foi feita a abordagem. Dois ainda conseguiram fugir”, disse um policial militar.

O caso foi registrado no 18º Distrito de Polícia (DIP). Como Anderson e Antônio não estavam com a arma dos crimes e nenhuma vítima reconheceu os suspeitos, a dupla vai responder apenas por receptação.

Manoela Moura

EM TEMPO