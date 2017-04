Rocam prende dupla que assaltou lan-house no Santa Etelvina

Após assaltarem uma lan-house, Ramon da Silva Menezes, 26, e Nicolas da Silva Santos, 25, foram presos, no fim da tarde desta terça-feira (18), na rua Adolfo Grim, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. A equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) encontrou os suspeitos depois que o dono do estabelecimento indicou o local onde eles estavam, através do monitoramento do celular roubado.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), a equipe policial fazia um patrulhamento na avenida Sete de Maio quando Gabriel Alves Pinheiro, 24, informou que a sua lan-house tinha sido assaltada. Na ocasião, a dupla tinha levado o seu celular e notebooks do local.

A vítima informou para as equipes qual era a localização do aparelho móvel, que estava sendo monitorado, desde o roubo. A partir de então, a viatura da Rocam se deslocou para o lugar e os suspeitos foram encontrados. Nicolas e Ramon estavam com o celular da vítima.

Ao ser questionado, Ramon contou que os notebooks e o simulacro, utilizado no crime, estava na casa de Nicolas, situada na rua Piquiá. O material roubado foi recuperado e a dupla foi presa e encaminhada para o 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manoela Moura

EM TEMPO