Rocam prende dupla com arma e colete à prova de bala

Após uma denúncia anônima via Whatsapp, Harison de Sousa Alencar, 38, e Edimilton Freire dos Santos, 41, foram presos por uma equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) na noite desta quarta-feira (25), na rua Fábio de Lucena, conjunto Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A equipe da Rocam estava em patrulhamento de rotina quando recebeu as informações de que havia um veículo modelo Fiat Strada de placa PXF-4877 com dois suspeitos armados que estariam cometendo roubos pela região.

Ao chegar no local indicado a equipe policial identificou o veículo e fez a abordagem. Com Harison foi encontrado um revólver calibre 38, com a numeração raspada e seis munições intactas.

Edimilton era proprietário do veículo, com ele os policiais encontraram um colete balístico e um simulacro de arma de fogo. O suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto e levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no km 8 da BR-174.

A dupla foi autuada em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhada ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

A Rocam recebe as denúncias meio de ligações ou mensagens de texto através do número: 99280-7574.

Daniel Landazuri

EM TEMPO