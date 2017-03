Rocam prende 8 pessoas envolvidas em roubos e tráfico de drogas em Manaus

Uma ação policial da Rocam realizada, nesta quarta-feira (29), resultou na prisão de oito pessoas por envolvimento em crimes de roubo, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. O grupo foi localizado após Reinado Cardoso de Castro, 37, e Gabriel Teixeira Lima, 19, serem denunciados por suspeita de roubos em Manaus.

“A equipe recebeu informações de que um veículo, modelo Celta, de cor prata e placas JXL-8645, estaria sendo utilizado por infratores na prática de roubos em alguns locais na cidade. Em patrulhamento, localizamos o veículo suspeito e realizamos a abordagem do Reinaldo (motorista) e do Gabriel (carona). Durante revista no carro, encontramos um revólver calibre 22, com três munições intactas e uma deflagrada”, informou o capitão Renan Carvalho, da Rocam.

Após o flagrante, Gabriel revelou que em uma casa, localizada no beco Paraíso, bairro Compensa 1, Zona Oeste, outra arma de fogo, utilizada pelos suspeitos, estava escondida. Ao chegar no local, os policiais identificaram Wellington Teixeira Lima, 33, Rodrigo Victor de Lima, 23, Tamires de Almeida Barbosa, 19, e Erika Lima da Costa, 25, dentro do imóvel.

Durante revista no local, a equipe apreendeu duas pistolas, sendo uma modelo Taurus, de calibre 380, com numeração suprimida, e outra modelo PT.40, ambas com três munições intactas, e quatro porções grande de maconha.

Ainda de acordo com os policiais, Wellington, que estava na casa e também foi preso, revelou outro endereço de uma residência, no beco Salustiano, bairro Betânia, Zona Sul, onde supostamente estariam escondidas outras porções de entorpecentes.

“Ao chegar no local identificamos Edcarlos Miranda dos Santos, 21, e durante revista no imóvel encontramos cinco porções de cocaína. Ele informou ainda qual era o endereço de Jairo Chaves da Silva, 20, um apartamento no Prosamim da Raiz, também na Zona Sul, onde foram apreendidas mais quantidades de drogas”, relatou o capitão Carvalho.

No local foram apreendidos três porções de oxi, 312 trouxinhas da mesma substância, 190 trouxinhas de pasta base de cocaína, 42 trouxinhas de cocaína, 35 trouxinhas de skunk e uma balança de precisão. Wellington também revelou um outro local, próximo da casa de Jairo, onde estavam escondidas duas armas calibre 12, com numeração suprimida, com sete munições, mais quatro balaclavas e um rádio comunicador.

Todos os envolvidos foram apresentados à sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), onde foram autuados pelos crimes de roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Isac Sharlon

EM TEMPO