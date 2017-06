Rocam invade micro-ônibus e captura dupla durante assalto na Zona Norte

A dupla foi apresentada no 15º DIP – Divulgação/Rocam

Ederson Assunção do Nascimento, 19, foi preso, no fim da tarde desta quarta-feira (28), com uma arma de fogo dentro de um micro-ônibus, da linha 831 do transporte executivo, na avenida 7 de maio, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte. Junto com Ederson, os policiais da Rocam apreenderam ainda um adolescente de 16 anos. Eles foram denunciados por realizarem assalto dentro do veículo, onde foram capturados.



Objetos apreendidos com a dupla

De acordo com o tenente Nascimento, da Rocam, os policiais foram informados, via rádio, que uma dupla realizava assalto dentro de um micro-ônibus em frente a um shopping. “Quando a equipe chegou no local, revistou todos os passageiros e com Ederson foi apreendido uma arma de fogo calibre 22, da marca Rossi e numeração 736. Na ocasião, as vítimas relataram que o adolescente também participou da ação criminosa”, informou Nascimento.

Além da arma, foram apreendidos dinheiro, quatro munições e três aparelhos celulares. A dupla foi conduzida para a sede do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado e Ederson foi autuado por roubo e posse ilegal de arma de fogo.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). As vítimas também compareceram à unidade policial para registrar Boletim de Ocorrência (B.O).

EM TEMPO

Com informações da assessoria