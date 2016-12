Rocam flagra assalto e prende bando dentro de micro-ônibus na Zona Norte

Cinco pessoas, entre elas dois adolescentes, entraram no micro-ônibus da linha 827 e anunciaram o assalto, na noite deste sábado (3). Eles foram detidos, no momento do crime, na avenida Noel Nutels, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

De acordo com os policiais, era por volta das 22h30 quando um mototaxista informou para equipe que o micro-ônibus estava sendo assaltado. Passageiros do alternativo foram abordados pelos indivíduos, que portavam quatro facas.

A equipe policial fez o cerco e conseguiu prender Alan Ítalo dos Santos Monteiro, 18, Joefferson Nery da Silva, 18, e Vitória Nunes Rodrigues, 19. Eles ainda apreenderam dois adolescentes por participação no crime.

Todos os pertences das vítimas e a renda do transporte executivo foram devolvidos e os suspeitos foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

