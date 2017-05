Rocam estoura ‘laboratório’ e apreende 35 kg de drogas no Jorge Teixeira

Diego Nunes Monteiro, 36, foi preso por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), que receberam uma denúncia anônima sobre a atividade de tráfico de drogas na rua Malvarisco, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Os policiais apreenderam, ao todo, 35 quilos de drogas.

Na casa de Diego, os policiais encontraram uma grande quantidade de substância entorpecente. Foram apreendidos cerca de 20 quilos de maconha, divididos em 20 tabletes, e outros 15 quilos de pó branco, com aspecto idêntico ao de cocaína. Foram encontrados materiais utilizados na fabricação das drogas, como balança de precisão e objetos usados no embalo e no refino. O local era utilizado como uma espécie de “laboratório” dos traficantes da região.

Para o tenente responsável pela operação, as denúncias são ferramentas importantes no trabalho diário da polícia. “É fundamental que os moradores não se intimidem diante da criminalidade. Hoje já temos linhas diretas para denúncias, inclusive, um Whatsapp específico da Rocam. A identidade da pessoa é sempre mantida em sigilo”, completou.

Ele ressalta que, para quem quiser denunciar alguma atividade criminosa, o telefone de contato é (92) 99280-7574. O suspeito preso na tarde desta terça-feira foi conduzido pelos policiais até o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para que fossem tomadas as providências cabíveis à polícia judiciária.

Raphael Sampaio

EM TEMPO