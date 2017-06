Rocam e Denarc prendem trio que fazia ‘delivery de drogas’ em área nobre

Policiais da Rocam e da Delegacia Especializada em Narcóticos prenderam, nesta sexta-feira (2), três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Parque 10, Zona Centro Sul de Manaus, após os policiais militares receberem uma denúncia pelo telefone da Linha Direta da Rocam.

Na ação, Ramon de Souza Melo, 21, foi detido com 137 comprimidos de ecstasy e uma porção média de maconha, tipo skunk, na rua 22 do conjunto Castelo Branco, bairro Parque 10 de Novembro. Continuando o deslocamento, foram até o estacionamento de um supermercado, no bairro Alvorada, Zona Centro Oeste, onde encontraram e prenderam também Renan Oliveira da Silva, 24, com mais 02 porções médias de skunk, em um carro modelo Voyage, de cor vermelha e placas OAB-0994.

Renan relatou aos policias que um terceiro homem, identificado como Leonardo da Silva Rocha, 18, estaria em posse de mais outra quantidade de maconha. Após chegarem ao local, onde estava Leonardo, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, também no Parque 10, os policias o prenderam com mais 50 gramas do entorpecente.

O trio foi conduzido para o Denarc, que ficou responsável por todos os procedimentos jurídicos passíveis do caso.

Raphael Sampaio

EM TEMPO