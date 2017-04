Rocam apreende táxi e 6 kg de drogas na Zona Sul

Uma ação policial da Rocam resultou na apreensão de drogas e um veículo modelo Voyage, de cor branca e placas PHH-0887 (utilizado como Táxi), na noite desta segunda-feira (3), por volta das 21h30, na rua Borba, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o capitão da PM, Renan Carvalho, a polícia chegou até o endereço após informações ao disque-denúncia da Rocam.

“O denunciante informou que dois indivíduos estacionaram o táxi na frente de um casa e estaria realizando uma entrega de drogas. Ao chegar no local, notamos que o carro não estava com as travas de segurança acionadas e, com isso, conseguimos revistar a área interna do veículo, porém nada foi encontrado”, informou Carvalho.

Ainda segundo o capitão, a equipe foi até a residência, onde a droga foi entregue, mas não encontrou ninguém no imóvel. No entanto, Carvalho informou que durante revista no imóvel, os policiais encontraram cerca de 6 quilos de maconha, que estavam divididos em seis porções e embalados em plásticos; além de uma balança de precisão.

“Quando estávamos recolhendo as substâncias e nos preparávamos para levar o veículo para o pátio da delegacia, fomos surpreendidos por dois homens, que se apresentaram como advogados e estariam no local para conduzir o veículo a pedido de um cliente”, contou Renan Carvalho.

Os entorpecentes e o carro, assim como os dois advogados, foram apresentados à autoridade policial do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da área, onde o caso foi registrado. As identidades dos advogados não foram divulgadas pela polícia e também não há informações sobre os procedimentos em que devem ser submetidos na unidade policial.

Isac Sharlon

EM TEMPO