Rocam apreende 50 kg de maconha com fuzileiros navais em condomínio de luxo

Quatro pessoas foram presas pela Rocam em uma ação policial deflagrada durante a Operação Águia, da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), na noite desta sexta-feira (5), na Zona Centro-Sul de Manaus. Com a quadrilha foram apreendidas cerca de 50 kg de maconha, do tipo “skunk”, avaliados em mais de R$ 200 mil. Parte da droga estava escondida em uma casa, situada em um condomínio de luxo, no bairro Parque das Laranjeiras.

Pedro Paulo Militão Garcia, 32, Juliano Cesar Ramos, 31, e dois militares das Forças Armadas foram presos em flagrante.

De acordo com o aspirante Anderson Molaz, da Rocam, todos os envolvidos foram presos após uma denúncia anônima. “A nossa equipe recebeu informações sobre um veículo, modelo Corolla, de cor prata e placas PIK-3918, que seria utilizado no transporte de drogas no bairro Parque Dez de Novembro”, informou.

Ainda de acordo com o aspirante, Pedro e Juliano estavam no carro, com 5 kg de maconha, e os dois militares estavam em uma motocicleta, modelo Yamaha Bross, de cor preta e placa OAA-5606.

“Os militares iriam apenas pegar a droga e entregar para outra pessoa. Eles estavam sendo utilizados como ‘mulas'”, contou.

Após o flagrante, Pedro e Juliano revelaram que mais 45 kg de drogas estariam guardados em uma residência em um condomínio luxuoso, no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. No local, os policiais apreenderam ainda R$ 4 mil.

O caso foi registrado no 16° Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. Os militares não foram apresentados à imprensa junto com os demais suspeitos.

Isac Sharlon

EM TEMPO