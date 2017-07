Robinho tem lesão detectada e desfalca Cruzeiro por até seis semanas

O atleta sofreu um estiramento muscular aos 24 minutos do segundo tempo – Divulgação

O Cruzeiro tem um problema para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Robinho sofreu um problema muscular no adutor da coxa esquerda e terá que se ausentar dos gramados por até seis semanas.

O meio-campista foi submetido a exames médicos nesta segunda-feira (3), dia seguinte ao clássico contra o Atlético-MG, e os resultados foram divulgados na manhã desta terça (4).

O atleta sofreu um estiramento muscular aos 24 minutos do segundo tempo em uma dividida com o volante Yago. Na ocasião, ele foi substituído por Ramón Ábila.

Esta é a segunda contusão muscular de Robinho na temporada. Em 20 de março, ele teve constatada uma lesão grau três no músculo posterior da coxa direita. O problema ocorreu no empate por 1 a 1 diante da Tombense, na primeira fase do Campeonato Mineiro, no Mineirão. O atleta retornou aos gramados no revés para a Chapecoense, por 2 a 0, no mesmo local, em 4 de junho.

Folhapress