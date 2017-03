Robert Downey Jr. será o próximo Doutor Dolittle em filme

O ator americano Robert Downey Jr. será o novo Doutor Dolittle, médico que fala com os animais, no filme ‘The Voyage of Doctor Dolittle’.

De acordo com o site ‘The Hollywood Reporter’, a Universal ganhou os direitos do filme e será dirigido por Stephen Gaghan (‘Syriana – A Indústria do Petróleo’) com roteiro baseado em uma história de Tom Shepherd.

O personagem de Doutor Dolittle foi criado em 1920 por Hugh Lofting em uma coletânea de livros infantis. Em 1967, ‘Doctor Dolittle’ ganhou as telonas como musical e recebeu dois Oscar, de melhor música original e efeitos especiais.

Lançado em 1998 com Eddie Murphy, o filme foi um sucesso de bilheteria e rendeu quatro sequências.

Antes de ‘The Voyage of Doctor Dollitle’, Downey interpretará o Homem de Ferro no novo filme da Marvel, “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, previsto para julho de 2017.

Folhapress