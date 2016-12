Road King Classic: despojada e nostálgica, modelo é perfeito para pegar uma boa estrada

Dos três modelos lançamentos 2017 da Harley-Davidson, a Road King Classic é o encontro do estilo despojado e nostálgico. Ela vem com o desempenho e a versatilidade de uma moderna touring, com o novo motor Milwaukee Eight, que oferece 10% a mais de torque, 75% menos de vibração na marcha lenta e melhorias no conjunto de suspensão.

A Road King que chega ao mercado brasileiro ao preço de R$ 75,4 mil vem com farol Hiawatha e com uma cela concebidos na década de 1960, quando o cromado dominava as ruas. Mas o poder do novo motor Milwaukee-Eight 107 traz tudo isso para o presente, num piscar de olhos.

A nova suspensão dianteira e amortecedores traseiros pressurizados, com ajuste de pré-carga, colocam o motociclista no controle. A Road King Classic vem com pneus de faixa branca e ainda alforjes e cobertura do banco com revestimento em vinil. Um clássico sempre moderno feito para os dias de hoje.

Na mesma linha das suas irmãs da família touring, a Road King Classic, continua sendo V2, mas por ser totalmente novo, o nono da história da marca, tem 50% a mais de fluxo de admissão e escapamento, 10% a mais de torque, duas velas por cilindro para melhorar a queima de combustível e, além disso, por ter um novo desenho, possibilita que o piloto fique com as pernas mais encaixadas na moto.

Na estrada, em baixas rotações, os 23 litros do tanque da Road King permitem boa autonomia. Como seu consumo médio gira em torno dos 17 quilômetros por litro, são quase 400 quilômetros sem pit stop.

A supermáquina com tons nostálgicos oferece um conforto é excepcional, apesar de a posição típica das custom forçar o peso sobre os glúteos e não permitir muitas variações. O banco é ótimo, macio e largo o suficiente para um cara grande, e estreito na frente para permitir natural apoio dos pés com a moto parada.