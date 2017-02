Ritmo do samba invade Teatro Amazonas na próxima terça-feira

“Ai, meu Deus, que saudade da Amélia!”. Essa e outras canções do samba brasileiro poderão ser ouvidas no Teatro Amazonas, na próxima terça-feira (21), no concerto Violão e Samba, com a Orquestra de Violões do Amazonas e o Balé Folclórico do Amazonas, a partir das 20h, com entrada franca.

Segundo o maestro Davi Nunes, regente da Orquestra, o objetivo do concerto é trazer músicas que deram os primeiros passos no desenvolvimento do samba brasileiro.

“Vamos fazer uma boa viagem, desde as músicas do começo do samba até as mais atuais! Será uma boa pedida para entrarmos no clima do Carnaval”, declara.

O público presente poderá ouvir músicas da mais alta qualidade interpretadas pela orquestra na voz de Amanda Aparício, como Amélia, de Ataulfo Alves, e a famosa Brasileirinho, de Waldir Azevedo. Canções como Samba de Uma Nota Só, de Tom Jobim, Tempo Bom, do amazonense Chico da Silva, e O Mundo é um Moinho, de Cartola, também entram no repertório do espetáculo, que terá uma hora de duração e contará com a belíssima performance do Balé Folclórico do Amazonas.

