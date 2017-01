Ritmo de folia invade as lojas de Manaus

A mais de um mês para o Carnaval, as lojas especializadas em fantasias para a data já se encontram em ritmo de folia. Em alguns estabelecimentos, a procura começou ainda no período do Réveillon e a demanda deve esquentar a partir do próximo dia 20. Os consumidores “mergulham de cabeça” nas festas e, dessa forma, os lojistas acreditam que as vendas da temporada podem alcançar a marca de 80%.

De acordo com a gerente Alexandra Souza, da loja Bandeirão, localizada na rua Pará, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, o estabelecimento ainda coloca as mercadorias para exposição, mas as procuras já começaram. “Os clientes nos procuram em busca de fantasias, acessórios e demais itens para festas de Carnaval. Como o público manauense é bastante festeiro, nossas vendas devem ter um incremento de até 80% nesse período. Entramos o ano com o pé direito”, afirma.

Além dos tradicionais itens da folia, como confete, serpentina e demais materiais decorativos, o Bandeirão também tem como carro-chefe as fantasias. “As festas com trajes específicos já batem na porta e temos um grande leque para que os clientes não fiquem sem brincar porque não têm aquela fantasia tão desejada. E como temos produtos diferenciados, o cliente pode montar seu figurino como quiser”, afirma Alexandra.

O Bandeirão está com fantasias para todas as idades e todos os públicos a partir de R$ 110 até R$ 400. Outros itens com bastante procura são as máscaras, tiaras, colares, tinta para pintura facial, tinta para cabelo, entre outros.

Localizada no centro da cidade, o Armarinho Manoela está com fantasias com preços que variam entre R$ 68 e R$ 250. Os foliões podem encontrar máscaras, peruas, chapéus e diferentes acessórios.

Para a vendedora Dayane Guimarães, a demanda deve “esquentar”, a partir do dia 20 de janeiro. “As pessoas já estão se adiantando, mas mesmo assim a procura fica mais forte depois da segunda semana do mês. Até porque, o Carnaval será no fim de fevereiro”, destaca.

Também no Centro, a Lilás Festas estima um crescimento um pouco menor nas vendas, de 5%. Na loja, as fantasias são apenas infantis e as mais simples custam R$ 40 e as mais incrementadas podem ter o valor de R$ 370. “Estes mais caros são os trajes de princesas e super-heróis com um chamativo a mais, como piscar, por exemplo”, explica a proprietária Manoela Brito.

Além das fantasias para crianças, a loja possui itens para decoração e outros acessórios para crianças. “A partir da metade deste mês, estaremos com mais produtos para o Carnaval”, informa Manoela.

Antecipação

No Baiano, localizado na avenida Constantino Nery, as vendas da temporada carnavalesca devem aumentar em torno de 10%. Na loja, os foliões também começaram a procurar pelos itens antes mesmo do Réveillon.

No leque de mercadorias estão acessórios, máscaras, entre outros. “A partir da próxima semana, teremos mais produtos disponíveis, inclusive fantasias, com valores de R$ 30 a R$ 70, para quem gosta de brincar o Carnaval a caráter”, afirma a vendedora Thayná Alencar.

Alyne Araújo

EM TEMPO