Rita Lee será uma das entrevistadas do ‘Conversa com Bial’

“Conversa com Bial” nem bem nasceu e já conseguiu uma proeza: fazer com que a cantora Rita Lee aparecesse na televisão. Reclusa há alguns anos, a artista topou falar com Pedro Bial.

“Eu já a conhecia desde o começo dos anos 1980. Fiz o convite por intermédio de amigos em comum. Para a minha surpresa e o meu prazer, ela aceitou”, conta Bial.

O apresentador lembra de uma rápida conversa que eles tiveram antes da gravação. “Ela chegou para mim, no camarim, e disse: “Você conseguiu me tirar de casa”. Eu respondi: “Mas, também, você foi escrever esse livro! Foi emocionante”, revela Bial, referindo-se a “Rita Lee – Uma Autobiografia”, em que ela conta passagens importantes de sua vida e de sua carreira.

Bial ainda viajou ao Uruguai para conversar com José “Pepe” Mujica, ex-presidente daquele país. O assunto não ficou só na política, e os dois falaram sobre diversos temas, relacionados ao Brasil e ao Uruguai.

Também já fizeram gravações para o programa a dupla sertaneja Maiara & Maraisa, o padre Fábio de Melo, o cantor Gilberto Gil e a cantora gospel Priscilla Alcântara.

O apresentador conta que a pessoa que mais tem vontade de levar à atração é Pelé. “As negociações estão difíceis. Assim como a Rita, há tempos ele não aparece na televisão. Mas vamos tentando”, afirma.

Segundo o apresentador, “Conversa com Bial” pode, inclusive, receber personalidades de outras emissoras.

“Conversa com Bial” também terá alguns convidados fixos, chamados de colunistas. Estão incluídos nessa equipe o escritor Sérgio Rodrigues, a cantora Karol Conka, o historiador Eduardo Bueno e o economista José Márcio Camargo.

“Eles vão aparecer conforme o convidado ou o tema do programa. Se eles entenderem do assunto, serão chamados. Não haverá uma frequência específica”, explica Bial.

