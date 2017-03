Rio Preto da Eva comemora aniversário com feira da piscicultura

Por ser o maior produtor de Laranja, maior produtor de Banana e agora o maior produtor de peixe em cativeiro do Amazonas, o município de Rio Preto da Eva (a 57 KM de Manaus), realiza neste final de semana a I Feira da Piscicultura, com um grande aquário ar livre com tambaqui e matrinxã, e também vai comemorar os 35 anos de emancipação política do município.

Rio Preto da Eva possui 483 produtores de peixe em cativeiro, utilizando quase 800 hectares de lâmina d’água (áreas alagadas) e uma expectativa de comercializar, até dezembro deste ano, no mercado de Manaus cerca de 6 mil toneladas de tambaqui e matrinxã, gerando um faturamento de aproximadamente 42 milhões de reais.

Além da feira de piscicultura, o evento será uma grande festa cultural com 4 atrações nacionais. Na sexta-feira (31), um bolo com 35 metros de comprimentos, será servido a moradores e visitantes. E os parabéns será executado pelo cantor romântico Elimar Santos. No sábado, dia 01 de abril, se apresentam na área central da cidade sede do município, os cantores Tom Kleber e Léo Magalhães, e no domingo, pela parte da tarde, na área do balneário, será a vez do cantor Dudu Nobre se apresentar para os banhistas.

A coordenação do evento espera um público de 150 mil pessoas durantes os três de evento, e espera movimentar cerca de 3 milhões de reais para um investimento de 400 mil reais.

Com informações da assessoria