Rio Preto da Eva adere mobilização de combate à exploração sexual de crianças

Nesta quinta-feira (18), o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi marcado no município de Rio Preto da Eva (a cerca de 80 km de Manaus), por uma caminhada realizada pelos órgãos que atuam em ações sociais na cidade.

A caminhada, que chama atenção para os cuidados com as crianças, tomou as ruas do Centro da cidade e contou com a participação de diversos órgãos de Rio Preto, dentre eles o Conselho Tutelar, Creas, Cras, CMDCA e Apae, e a presença da primeira-dama do município, Soraya Almeida.

O evento faz parte de uma série de atividades desenvolvidas neste mês pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA).

“O objetivo dessa caminhada é mobilizar, sensibilizar, informar e convocar a sociedade para essa luta. Precisamos entender que todo dia é dia 18, momento de combater a exploração sexual”, destacou a primeira-dama Soraya Almeida.

Por onde passaram, os servidores destacavam os canais de comunicação para denúncias. A rede de proteção possui três canais para quem sofrer ou conhecer qualquer situação de violação de direitos: Disque Direitos Humanos 0800 092 6644, Disque Denúncia 0900 092 1407 e Disque Direitos Humanos Nacional 100.

Com informações da assessoria