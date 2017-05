Rio Negro vira para cima do Nacional e volta à liderança do estadual

Em busca da liderança do Campeonato Amazonense 2017, o Rio Negro venceu de virada o Nacional por 2 a 1, na tarde deste sábado (6), na Arena da Amazônia, em Manaus. O único gol azulino foi marcado contra pelo zagueiro Rafael Vitor.

Leonardo e Rafael Vitor, desta vez à favor, foram aos cordéis para o Galo. “Hoje fui do inferno ao céu. Mas não deixamos de acreditar na vitória em nenhum momento do jogo. O grupo está vivo e de parabéns”, disse o autor de um gol contra e o da vitória do Galo.

Com o triunfo perante 717 pagantes, que arrendaram R$ 7.670,00, o agora líder Rio Negro soma 21 pontos e fica cada vez mais próximo da semifinal do estadual. Com 20 pontos, o Nacional tem um jogo a menos e permanece na vice-liderança.

Jogo calorento

O primeiro tempo de partida foi morno e de muito toque de bola nos primeiros 20 minutos. Com o forte calor, ambos os times estudaram por onde fariam as penetrações e infiltrações. Como de praxe nas partidas que começam as 15h, as equipes deixam a correria para etapa complementar.

Porém, o Leão da Vila Municipal saiu na frente do placar aos 22. O meia-atacante Paulo Roberto foi à linha de fundo pela esquerda e chutou forte cruzado e rasteiro, mas o zagueiro-artilheiro rio-negrino, Rafael Vitor, chegou de carrinho para afastar o perigo e acabou colocando para dentro do próprio gol; 1 a 0.

A melhor chance do Galo da Praça da Saudade de igualar o placar ocorreu aos 33, através dos pés do lateral-esquerdo Charles. Ele cobrou falta com bastante efeito e exigiu defesa importante do goleiro Marcelo Valverde, que salvou o Nacional.

Nos dez minutos finais, o Rio Negro montou uma ‘blitz’ no campo de defesa do rival. O Galo chegou com perigo na cabeçada de Rafael Vitor, mas Valverde novamente deu uma tapa seguro na bola e mandou para escanteio.

Etapa complementar

Disposto ao empate e permanecer na briga por classificação, o Rio Negro bloqueou a saída de bola do Nacional. O Galo marcou dois gols na sequência e virou o marcador. Aos 22, o meia Delciney foi à linha de fundo pela direita e cruzou, Rafael Vitor antecipou-se a defesa azulina e desviou de cabeça para Leonardo -que chegou empurrando para rede; 1 a 1.

A virada rio-negrina ocorreu pelos pés do zagueiro Rafael Vitor. Ele fez contra para o rival e quis a ironia do destino que ele colocasse o Galo na frente do placar. Aos 22, o lateral-direito Wagner Diniz disparou pelo setor e foi derrubado pelo goleiro Marcelo Valverde. O juiz Ivan Guimarães Junior marcou pênalti. Rafael Vitor pegou a bola, assumiu a responsabilidade e cobrou no canto direito; 2 a 1.

Chateados e procurando evitar o segundo clássico perdido para o rival na competição, o Naça passou atuar no esquema 4-3-3. Nas chegadas com perigo do zagueiro Jefferson Siqueira e centroavante Jefferson Araújo, o Leão por pouco não empatou o jogo nos acréscimos.

“Vamos trabalhar forte essa semana para recuperar os pontos perdidos. É pensar na classificação e depois falar em título. Perdemos um jogo que estava na mão”, finalizou Jefferson Araújo do Nacional.

João Paulo Oliveira

