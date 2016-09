Rio Negro vence São Raimundo por 2 a 1 na Colina

O final de semana agradou muito os amantes do futebol local, que tiveram opção de sobra para ver a rede balançar. O desempenho eficiente mostrado pelo Rio Negro na manhã deste domingo (11), no estádio da Colina, foi o suficiente para a equipe vencer o São Raimundo por 2 a 1. Com dois gols de Maciel, o Galo da Praça da Saudade fechou a quinta rodada na terceira colocação do G4 pelo Campeonato Amazonense da categoria Juvenil.

“Estou feliz com a posição da equipe na tabela. O São Raimundo tem qualidade, mas conseguimos os pontos necessários para alcançar a ponta. Mais uma vez fiz dois gols na partida e saímos com a vitória”, declarou o atacante Maciel.

Ao contrário da última partida quando o São Raimundo venceu por 4 a 0 o Tarumã, dentro da Arena da Amazônia, desta vez o Tufão não conseguiu manter o ritmo de vitória conquistado no estádio da Copa e das Olimpíadas.

“Infelizmente fizemos uma situação de jogo no treinamento, conseguimos manter no início e depois perdemos o meio de campo. No final tivemos dois jogadores expulsos e não deu para vencer. Se tivéssemos um pouco mais de tempo poderíamos até ter empatado. Agora vamos aproveitar a folga na tabela para treinar mais”, justificou o técnico do São Raimundo, Anderson Vasconcelos.

Galo forte

De forma objetiva e trocando passes, o Rio Negro soube aproveitar as oportunidades para conquistar a segunda vitória na competição. O primeiro gol do Galo veio aos 35, Maciel aproveitou a boa triangulação do meio para o ataque e estufou a rede do São Raimundo: 1 a 0.

O segundo gol do Galo veio só no segundo tempo. Novamente, Maciel aproveitou a cobrança de falta para a área e de cabeça mandou para o gol: 2 a 0. Mesmo com dois jogadores expulsos ao final da partida pelo segundo cartão amarelo, o Tufão da Colina descontou com Ícaro, em cobrança de pênalti, aos 46 minutos.

Com informações da assessoria