Rio Negro vence São Raimundo e volta a liderança do Amazonense

São Raimundo e Rio Negro fizeram o primeiro clássico da segunda fase do Campeonato Amazonense. Com gol de Leandro e Leonardo, o Galo da Praça da Saudade vence o clássico no primeiro tempo. O confronto fechou a rodada dupla na noite desta terça-feira, no Estádio Isamel Benigno, a Colina, Zona Oeste da cidade.

Jogo começou bem movimentado com as duas equipes dispostas a conquistar o resultado positivo. Aos três minutos, pela direita, Cristiano passa por dois adversários e chuta com perigo ao gol do São Raimundo. Aos oito minutos, o Rio Negro chega no ataque com Cristiano, que toca para Leonardo chutar de frente para gol no canto esquerdo do goleiro.

O primeiro gol saiu aos 14 minutos de jogo. Pela direita Wagner Diniz cobra falta e o estreante Leandro sobe mais alto que o goleiro do São Raimundo para marcar de cabeça, 1 a 0.

Aos 27 minutos, Leonardo recebe a bola e sofre falta frontal a meta do Tufão da Colina. Um minuto depois, Rodrigo Ítalo cobra com categoria e a bola explode na trave direta do goleiro.

Em desvantagem no placar, o São Raimundo partiu para buscar o empate sempre com Dudu pela direita.

Aos 32 minutos, num contra-ataque Rafael Paulista chutou rasteiro no canto direito do goleiro do São Raimundo e quase marcou.

Aos 39 minutos, Cristiano pela direita passou pelo zagueiro e cruzou rasteiro para encontrar Leonardo praticamente sozinho para marcar, 2 a 0.

Paulo Rogério

EM TEMPO