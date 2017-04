Rio Negro vence Nacional por 2 a 0 e quebra jejum de 11 anos

O jejum de 11 anos sem triunfo do Rio Negro sobre o Nacional acabou. Pela sétima rodada da fase classificatória do estadual 2017, com gols de Leonardo e Cristiano, o Rio Negro venceu o rival Nacional por 2 a 0, na noite deste sábado (8), no estádio Carlos Zamith, em Manaus.

Com o resultado, o ‘Barriga-Preta’ somou 11 pontos e estacionou na vice-liderança atrás do Naça, que mesmo com a derrota manteve-se na ponta da tabela com 13 pontos.

“O time apesar de invicto vinha de dois empates e precisava vencer para mostrar o que queremos no campeonato”, disse Leonardo.

O Galo não derrubava o Leão desde o dia 22 de janeiro de 2006. Na ocasião, os alvinegros superaram pelo estadual os azulinos por 2 a 1, no já demolido estádio Vivaldo Lima.

“É uma honra logo na minha estreia somar três pontos que o time precisava muito e quebrar este tabu. É o bom do futebol”, disse o estreante técnico rio-negrino Alemão.

O técnico nacionalino Arthur Bernardes falou após o jogo. “Marcaram um pênalti para o Rio Negro que na minha opinião não existiu. A partir dali mudou um pouco o rumo da partida”, reclamou o treinador do Leão.

Batalha campal

Líder do campeonato com 13 pontos, o Naça veio mais disposto aos três pontos. O artilheiro Jefferson Araújo cabeceou uma bola na trave aos 15 minutos do primeiro tempo. Aos 26, o volante e capitão Alan Bahia cobrou falta com bastante efeito e Pablo afastou o perigo.

O Rio Negro tentou explorar contra-ataques com os atacantes Arthur e Leonardo. Mas, a dupla de zaga nacionalina Jeferson Siqueira e Victor Pereira estiveram firme e presente na marcação durante a primeira metade da etapa inicial.

Na estreia do técnico Alemão, o Rio Negro chegou próximo de abrir o placar aos 31. Arthur recebeu enfiada de bola de Wagner Diniz pela direita e chutou tirando tinta da trave.

O Galo da Praça da Saudade abriu o placar com o ‘Índio Negro’. Aos 36, Leonardo recebeu lançamento de Rodrigo Ítalo e antecipou-se à defesa para tocar rasteiro no canto direito de Marcelo; 1 a 0.

Segundo gol só no segundo tempo

Típico de um Rio-Nal, nos primeiros dez minutos do segundo tempo ambas equipes brigaram pela bola e muitas faltas ocorreram. À frente da meia-lua e com perigo, em tiro livre Wagner Diniz levou a massa rio-negrina ao delírio. E, Alan Bahia por pouco não empatou o jogo.

O Rio Negro aumentou o placar aos 18. O meia-atacante Cristiano sofreu pênalti dentro da grande área e ele mesmo cobrou e ampliou o placar; 2 a 0.

A noite não era do atacante e artilheiro do campeonato Jefferson Araújo. Na tentativa de diminuir o prejuízo, ele foi vencido pelo goleiro Pablo, que foi esperto na saída do gol e evitou reação do rival.

Retorno

O Nacional volta a campo no próximo dia 19, contra o Manaus FC. O Rio Negro enfrenta o Princesa na terça feira (11), às 21, no Zamith.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO