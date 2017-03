Rio Negro vence Manaus FC por 2 a 0 na Colina

Desde 2001 quando conquistou o Campeonato Amazonense, o Rio Negro não liderava o Estadual. Na noite desta terça-feira (21), pela segunda rodada consecutiva, o Galo da praça da Saudade se manteve no topo da competição com uma vitória sem sustos sobre o Manaus FC por 2 a 0, no estádio Ismael Benigno, a Colina, na Zona Oeste da capital. Os gols do alvinegro foram marcados pelo atacante Arthur, um em cada tempo do jogo.

Com duas vitórias seguidas, o time soma seis pontos e nem sequer sofreu gols no campeonato. Na próxima rodada, o time dirigido pelo técnico Aderbal Lana enfrenta o Holanda, no sábado (25), às 16h, no estádio Carlos Zamith. Sem pontuar no Barezão, o Manaus sofreu sua segunda derrota em dois jogos, mas terá a chance de se reabilitar diante do São Raimundo, no mesmo dia e horário, no estádio da Colina.

Desde quando iniciou sua preparação para disputa do Estadual, Lana tem dito que o Rio Negro montou sua equipe no ginásio do clube, por falta de um campo de futebol para treinamento. Depois da vitória de ontem, ele afirmou que o elenco soube superar as dificuldades para iniciar a temporada com o pé direito.

“Nós conseguimos implantar o sistema de jogo dentro de uma quadra. O primeiro treino que fizemos fora de uma quadra foi ontem (segunda-feira), no Sesi. A equipe evoluiu num lugar que muitas pessoas duvidavam, mas eu gosto desse trabalho e acho que foi ótimo. A equipe está conseguindo manter o sistema de jogo, mas vamos crescer mais ainda com os reforços que estão chegando no clube”, disse o comandante alvinegro.

Mesmo jogando pelas beiradas do campo, a pedido do treinador, o atacante Arthur, marcou os dois gols da vitória do Galo. Para o jogador, não importa ser artilheiro, mas sim o resultado conquistado pela equipe.

“É um campeonato muito curto. Estou feliz pelo gol, mas principalmente pelos três pontos conquistados. Não ligo muito para artilharia, mas o que vale é o resultado e lutar pela classificação. Estou jogando em outra posição, mas tenho que atender as determinações. O importante é conseguir os resultados dentro de campo para o Rio Negro”, afirmou o jogador.

Indignação

Revoltado com a atuação do time, o técnico do Manaus, Igor Cearense, reclamou do desempenho da equipe dentro de campo. Segundo ele, é preciso mudar para o jogo com o São Raimundo, pois vencer se tornou uma obrigação para seguir sonhando com a classificação.

“Atuamos totalmente sem foco, isso foi geral. A responsabilidade maior é minha e temos que vencer de qualquer forma a próxima partida. Quero adiantar que haverá mudanças. Foi um jogo apático e que não condiz com as contratações. O futebol não é individual, mas sim coletivo. Não temos uma equipe, mas um grupo muito forte e vamos provar isso no final”, assegurou Cearense.

Paulo Rogério

EM TEMPO