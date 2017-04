Rio Negro vence Fast no último clássico da primeira fase do Amazonense

Em partida válida pela quinta rodada do campeonato amazonense, Rio Negro e Fast Clube fizeram o clássico pela primeira fase do Campeonato Amazonense. O Galo Carijó saiu na frente no primeiro tempo por 1 a 0, com gol de Leonardo. O jogo foi realizado, na tarde deste sábado (15), na Arena Amazônia, em Manaus.

O jogo começou num ritmo não muito intenso. O primeiro lance de perigo foi do Rio Negro. Aos quatro minutos, de frente para gol, Arthur chuta em cima do goleiro.

Depois disso, o Fast dominou a partida e não deixava o adversário sair do seu campo defensivo. Aos 27 minutos, Robinho recebe a bola de frente para o gol, mas chutou por cima da meta.

Aos 34 minutos, jogada rápida pelo meio do Fast. Railson toca na direita para Wilian Sarô, que domina e chuta por cima do gol.

Aos 39 minutos, Charles ataca pela esquerda, passa pelo zagueiro, mas chuta em cima do goleiro do Fast. Aos 40 minutos, pela direita Wagner Diniz toca para Leonardo na entrada da meia lua da grande área para dominar e tocar na saída do goleiro, 1 a 0.

