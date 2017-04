Rio Negro supera Penarol por 1 a 0

Pela sexta rodada da fase de classificação do estadual 2017, o Rio Negro vai vencendo o Penarol por 1 a 0, com gol do zagueiro Rafael Vitor, aos 8 minutos da etapa complementar. O jogo está no início do segundo tempo e ocorre na noite desta terça feira (4), no estádio da Colina, em Manaus.

Com o resultado, o Galo da Praça da Saudades vai se igualando ao rival Nacional, na liderança do Barezão, com 10 pontos conquistados cada.

1º Tempo

Aos 22 minutos de jogo, o experiente técnico Aderbal Lana adotou estratégias e substituiu Paulinho por Cristiano. Aos 28′ o Penarol domina o Galo e neutraliza a saída de bola

. O atacante Rodrigo Marajó recebe enfiada de bola de Kitó, mas chuta para fora.

Em meia hora de jogo, pela direita, o meia rio-negrino Cristiano cobra falta na grande área, mas a bola não assusta. Em seguida, o meia Delciney cobra escanteio fechado na pequena área do Penarol, mas o zagueiro Preto Marabá afasta a bola. Aos 33′ o jogo permaneceu brigado, porém, sem finalizações.

Aos 39′, Wagner Diniz vai à linha de fundo e cruza, mas Arthur cabeceia para fora. No final do 1º tempo, o Penarol por pouco não abriu o placar com Rodrigo Marajó, que livre de marcação recebeu passe de Cloves e isolou por cima do gol. Fim de primeiro tempo 0 a 0.

Escalação

Árbitro: Weden Cardoso Gomes

Jogadores Rio Negro: Jairo; Wagner Diniz, Rafael Vitor, Erick e Charles; Rafael Paulista, Delciney, Paulinho e Rodrigo Ítalo; Arthur e Leonardo

Técnico: Aderbal Lana

Jogadores Penarol: Paulo Wanzeler; Jamerson, Preto Marabá, Samir e Rafael; Ronny, Alex, Claiton e Kitó; Rodrigo Marajó e Roger

Técnico: Rui Aparício