Rio Negro sobe e Defesa Civil decreta estado de alerta em Manaus

Manaus passou a ser incluída, nesta sexta-feira (12), na lista das cidades amazonenses em situação de alerta, devido à enchente do Rio Negro. Baseado em dados fornecidos à pela agência Nacional de Águas (ANA), o Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa) da Defesa Civil do Amazonas decidiu inserir a capital, após constatar que as águas alcançaram o nível de 28,70 metros, considerando a cota de alerta para a capital.

Ao todo, 47 dos 62 municípios amazonenses já contam com algum tipo de observação por parte do órgão. São três cidades em estado de atenção pela enchente, 30 em alerta e outras 13 já decretaram situação de emergência. Manacapuru e Tefé completam a lista de municípios em estado de alerta, mas devido a deslizamentos de terra. Entre os municípios mais afetados, em situação de emergência, sete já receberam atendimento da Defesa Civil.

Confira lista atualizada pelo órgão nesta sexta-feira:

Situação de emergência (enchente)

1- Guajará (calha do Juruá) -Status: Atendido

2-Ipixuna (calha do Juruá)-Status: Atendido

3-Eirunepé (calha do Juruá) -Status: Atendido

4-Itamarati (calha do Juruá)- -Status: Atendido

5-Carauari (calha do Juruá) – Status: Planejamento

6-Juruá (calha do Juruá) – Status: Planejamento

7-Canutama (Purus) -Status: Atendido

8-Benjamin Constant (alto solimões) – Status: Planejamento

9- Atalaia do Norte (alto solimões) – Status: Planejamento

10-Tapauá (Purus) – Status: Planejamento

11-Tabatinga (calha do Solimões) – Status: Planejamento

12-Tonantins (calha do Solimões) – Status: Planejamento

13-Santo Antônio do Iça (calha do Solimões) – Status: Planejamento

Famílias afetadas: 20.581

Situação de emergência (Deslizamento de Terra)

1- Manacapuru (calha do Baixo Solimões) –Status: Atendido

2- Tefé (calha do Médio Solimões) –Status: Atendido

Famílias afetadas: 121

Situação de alerta (Enchente)

1-São Paulo de Olivença (calha do Solimões)

2-Amaturá (calha do Solimões)

3-Parintins (calha do Baixo Amazonas)

4-Barreirinha (calha do Baixo Amazonas)

5-Nhamundá (calha do Baixo Amazonas)

6-Urucará (calha do Baixo Amazonas)

7-Boa Vista do Ramos (calha do Baixo Amazonas)

8-Maués (calha do Baixo Amazonas)

9-São Sebastião do Uatumã (calha do Baixo Amazonas)

10-Jutaí (calha do Médio Solimões)

11-Coari (calha do Médio Solimões)

12-Fonte Boa (calha do Médio Solimões)

13-Uarini (calha do Médio Solimões)

14-Alvarães (calha do Médio Solimões)

15-Tefé (calha do Médio Solimões)

16-Codajás (calha do Médio Solimões)

17-Manacapuru (calha do Médio Solimões)

18-Iranduba (calha do Médio Solimões)

19-Anori (calha do Médio Solimões)

20-Anamã (calha do Médio Solimões)

21-Manaquiri (calha do Médio Solimões)

22-Itacoatiara (calha do Médio Amazonas)

23-Autazes (calha do Médio Amazonas)

24-Silves (calha do Médio Amazonas)

25-Itapiranga (calha do Médio Amazonas)

26-Urucurituba (calha do Médio Amazonas)

27-Maraã (médio Solimões)

28-Careiro da Várzea (Amazonas)

29-Careiro Castanho (Médio Solimões)

30-Manaus- (Negro) NOVO

SITUAÇÃO DE ATENÇÃO (ENCHENTE)

1- Novo Airão- (Negro)

2- Borba (Baixo Madeira)

3- Nova Olinda do Norte (Baixo Madeira)

Raphael Sampaio

EM TEMPO