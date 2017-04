Rio Negro sai na frente, sofre virada do Manaus, mas permanece líder

O líder do Campeonato Amazonense, Rio Negro, entrou em campo com a possibilidade de se isolar na ponta do Barezão, mas o Gavião do Norte não facilitou o trabalho do Galo. O Manaus Futebol Clube superou o alvinegro no estádio Ismael Benigno, a Colina, na noite deste sábado (22).

Nos cinco primeiros minutos de jogo o Manaus manteve a posse de bola, mas não conseguia chegar ao gol adversário. Já o Rio Negro, acuado, tentava sair no contra-ataque.

E foi o Galo que chegou ao gol aos 35 minutos, depois que arqueiro do Manaus salvou o time em uma cobrança de falta, colocando a bola pela linha de fundo. Na cobrança do tiro de canto pela esquerda, Leandro subiu alto para marcar, 1 a 0.

No intervalo, o treinador Aderbal Lana substituiu Netinho por Hamilton. Com um minuto do segundo tempo Hamilton cruzou pela diretora e Wanderley, na grande área, perdeu o gol de empate.

Aos seis minutos, Lana reclamou do árbitro Edmar Campos da Encarnação e foi expulso.

A expulsão de Lana não pareceu abater os jogadores do Manaus, que aos 19 minutos chegaram ao gol de empate depois que Wanderley, pela direita, cruzou e Binho completou de cabeça para o gol. 1 a 1.

Já aos 37 minutos, também pela direita, Átila cruzou e da grande área Mateus finalizou para o gol. 2 a 1 Manaus Futebol Clube.

Penarol x São Raimundo

No primeiro jogo da rodada dupla o Penarol goleou o São Raimundo por 5 a 2 e deixou o Tufão virtualmente rebaixado no Campeonato Amazonense.

