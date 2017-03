Rio Negro lidera estadual pela primeira vez em 11 anos

Após duas vitórias por 2 a 0, sobre São Raimundo e Manaus FC, o Rio Negro largou na frente do estadual 2017. As últimas vezes que o Rio Negro liderou o campeonato amazonense de futebol profissional foi em 2001 e 2006. Na primeira delas, o Galo da Praça da Saudade conquistou a taça de campeão em cima do arquirrival Nacional. No comando técnico do time estava o ex-jogador de Palmeiras Mirandinha e seu filho – o artilheiro do time Hernandez. De lá para cá foram três rebaixamentos em 2008, 2009 e 2013 e um acúmulo de dívidas e processos judiciais com jogadores.

Nas demais temporadas de 2002 a 2015, o Rio Negro apenas ficou de fora em 2010 e 2014, e foi intitulado como o saco de pancadas nos anos que participou. Nestes 11 anos sem sucesso, o ano que o time ainda tentou ressurgir foi em 2012, quando sob o comando de Iane Geber e a revelação do finado meia-esquerda Smith, chegou a decisão do segundo turno e perdeu para o Fast Clube por 3 a 1 nos pênaltis. Mas, com salários atrasados e sem treinar, no primeiro turno deste certame, o Galo sofreu uma de suas maiores goleadas no clássico Rio-Nal, 7 a 0, no estádio do SESI.

Em 2016, com a chegada do técnico Aderbal Lana ao comando do Barriga-Preta, as coisas mudaram, pois, o Rio Negro com uma folha salarial modesta chegou às semifinais e foi eliminado pelo Fast Clube, que após 42 anos de jejum foi campeão em cima do Princesa do Solimões. De qualquer forma, a temporada passada ficou marcada por algo que não ocorria há anos, como desembarcar jogadores que já passaram por times de primeira divisão, a exemplo do volante Alan Bahia, que pelo Atlético-PR foi vice-campeão da Libertadores da América, para o campeão do mundo São Paulo, em 2005.

Para a atual temporada, no pacote de reforços foi incluso o experientíssimo lateral-direito Wagner Diniz, 33, que já vestiu as camisas de Vasco, São Paulo e Atlético-PR. Nomes conhecidos de suas funções no futebol local também seguiram para o barco alvinegro, gerente de futebol Cláudio Silva, treinador de goleiros Iuna e centroavante e artilheiro Leonardo.

O técnico Aderbal Lana conta que nesta temporada os trabalhos estão voltados com seriedade e planejamento. “O Rio Negro começou a acordar em 2016. No futebol não somente depende de dinheiro, se fosse assim, o Nacional ganhava tudo no Brasil inteiro, o futebol de hoje depende de organização, meta, disciplina e objetivos. Espero que no Rio Negro continue até o restante do campeonato”, disse.

Números

Em 2001, ano do último caneco, o Rio Negro marcou 33 gols no campeonato, o qual liderou nas três primeiras rodadas. Com três triunfos: 2 a 0 sobre o Fast Clube, 3 a 1 no Sul América e 4 a 0 no América. No ano de 2006, o time da Praça da Saudade foi às redes 29 vezes e garantiu vaga na Série C, dentro de campo venceu os quatro primeiros jogos e liderou nas quatro primeiras rodadas: com goleadas sobre o Clíper por 5 a 1, por 3 a 0 sobre o América, e duelos disputadíssimos vencidos por 2 a 1 sobre o Princesa do Solimões e Nacional.

Por parte do elenco atual, a espera é que ambas sequências sejam superadas. “Se nos permitirem estamos trabalhando para fazer história aqui no Rio Negro”, reforçou o artilheiro do time na temporada Arthur e autor dos dois gols na vitória sobre o Manaus FC no meio de semana.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO