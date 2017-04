Rio Negro encara Princesa pela liderança do Barezão

No clássico entre capital e interior, Rio Negro e Princesa do Solimões, ambos no G-4, lutam pela liderança do Campeonato Amazonense. O jogo válido pela quarta rodada, será disputado na noite de hoje (11), às 21h, no estádio Carlos Zamith, Zona Leste da capital.

Com a vitória diante do Nacional por 2 a 0, no tradicional clássico “Rio-Nal”, o Galo da Praça da Saudade assumiu a segunda colocação na tabela de classificação, com 11 pontos, a frente do Princesa do Solimões, que empatou com São Raimundo em 1 a 1 em casa, mas ficou em terceiro lugar pelo critério de desempate. Depois duas igualdades seguidas, o Rio Negro voltou a vencer na competição. Faltando dois jogos no primeiro turno, a equipe só depende de si para assumir e ficar isolado na liderança do campeonato.

Único invicto no Estadual, o Rio Negro, depois da saída de Aderbal Lana, contratou o ex-jogador Alemão, com passagem pelo Napoli, da Itália, onde atuou ao lado de Careca e Maradona. O treinador já trabalhou no futebol amazonense, no Nacional em 2010, e retornou justamente no clássico Rio-Nal, onde saiu vitorioso em sua estreia no comando do Galo, no fim de semana.

Depois de uma boa vitória, Alemão disse que o ambiente no elenco ficou muito melhor, e a meta agora é buscar a liderança do Estadual. Apesar disso, ele está ciente de que o Princesa será outro adversário de qualidade pela frente.

“Mudou muito o ânimo do time depois de uma vitória no clássico e ainda quebrando um tabu. A equipe está bem motivada e preparada para esse jogo de hoje. As informações que tenho do Princesa são por meio de alguns jogos que vi em vídeos. Com certeza, é um grupo muito bom e tem bons jogadores. Vamos ter um adversário bem difícil pela frente, mas estamos preparados para esse desafio”, garantiu.

Tropeços

Sem saber o que é vencer há duas partidas, o Princesa empatou com Manaus em 0 a 0 e São Raimundo em 1 a 1, este último em casa. Na terceira colocação, o Tubarão do Norte joga seu último compromisso no primeiro turno disposto a conquistar uma vitória para chegar na liderança da competição.

De fora da equipe, depois de sofrer uma contusão no adutor da coxa direita, o goleiro Rascifran não atuou diante do São Raimundo e sentiu a perna no teste de ontem (10), o que determinou sua ausência para compromisso com Rio Negro nesta noite. O jogador lamenta ficar sem jogar duas partidas seguidas, mas disse que o time terá pela frente um adversário muito complicado na briga por uma posição melhor na tabela de classificação.

“Será um jogo muito difícil, pois viemos de um empate e o Rio Negro de uma vitória no clássico com o Nacional. A equipe sentiu o empate em casa, por isso temos que ganhar, mas temos que esquecer o que aconteceu, porque temos esse compromisso difícil. Espero que hoje possamos nos sair bem, pois será um grande jogo”, afirmou o arqueiro, que será substituído por Luís Paulo.

Paulo Rogério

EM TEMPO