Rio Negro encara Manaus FC e tenta manter liderança do Estadual

Em busca da liderança isolada do Campeonato Amazonense 2017, o Rio Negro entra em campo hoje (21), às 19h, para enfrentar o Manaus FC, no estádio Ismael Benigno – a Colina, em Manaus, pela segunda rodada da fase da competição.

O certame acabou de começar, mas as equipes já atravessam momento distintos. O Galo da praça da Saudade vem de triunfo por 2 a 0 sobre o São Raimundo, enquanto o Manaus FC perdeu, de virada, por 2 a 1 para o Nacional.

A reapresentação dos atletas do Rio Negro aconteceu na manhã de ontem (20), no estádio Roberto Simonsen – o Sesi. Sem exigir muito dos atletas, tendo em vista que a partida diante do Gavião do Norte já será disputada nesta terça, o preparador físico Pedro Perez conduziu um trabalho físico leve. Em seguida, o técnico Aderbal Lana realizou um trabalho tático com ênfase na correção de posicionamento, além de jogadas de bola parada.

“Não haverá mudanças. É muito provável iniciarmos com o mesmo time. Trabalhamos forte neste último treino e toda equipe adversária é estudada, pois estamos muito nivelados e todos os times oferecem perigo. Fui ao estádio assistir ao jogo do Manaus e reunimos o grupo para palestrar sobre o adversário”, disse Lana.

O comandante rionegrino apostará no mesmo time que venceu o São Raimundo, até por conta da não regularização do zagueiro Dedimar e do volante Paulinho junto ao Boletim Interno Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Até o fechamento desta edição, nenhum dos dois atletas haviam sido registrados.

“Depende do BID, mas não temos data exata, pois ambos passaram por clubes de fora do país e dependem da liberação da Fifa. Acredito lá para quarta ou quinta rodada eles estarão aptos”, disse o supervisor de futebol do Galo, Cláudio Silva.

Nacional x Holanda

O elenco leonino reapresentou-se na manhã de ontem (20), com atividades regenerativas no CT Barbosa Filho. O preparador físico Rodrigo Bernardi comandou a maior parte dos trabalhos. Após ajustar o posicionamento da defesa e intensificar bolas aéreas, o técnico Arthur Bernardes pregou cautela e manteve o mistério.

“Não vai ser um jogo fácil. Respeitamos nosso adversário, mas o objetivo é fazer uma grande partida. É muito importante somar pontos no início da competição. Não temos nenhum desfalque para o jogo, mas meu time titular irei decidir minutos antes da partida”, disse o comandante.

Em busca da perfeição, o técnico Sidney Bento intensificou as atividades táticas na reapresentação do elenco, ocorrida na tarde de ontem (20), na Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros Militares do Amazonas.

As baixas para o embate diante o Leão são: o lateral-esquerdo Carlinhos, que se recupera de lesão na coxa direita, e o volante Anderson Palheta, expulso na estreia. O lateral-esquerdo Sidney se machucou no duelo contra o Princesa, mas passou por atendimentos no hospital de Manacapuru e está confirmado contra o Nacional.

Bento aguarda as liberações do atacante Romarinho, dos meias Thiaguinho e Rafael Oliveira e dos zagueiros Serginho Duarte e Uilton. O quinteto ainda não constava no Boletim Informativo Diário (BID) até o fechamento desta edição.

Penarol x São Raimundo

Após perderem na primeira rodada, São Raimundo e Penarol tentarão a recuperação no Estadual 2017. O duelo abre a segunda rodada e acontece nesta terça-feira (21), às 16h, no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital). Dono da melhor média de público nos últimos anos no Barezão, o Leão da Velha Serpa volta a duelar em seu terreno pela elite amazonense.

O técnico Humberto Santos aposta no apoio do torcedor e no reforço do lateral-esquerdo Rafael Vieira, do volante Claiton e do atacante Ronni. “A força do torcedor pode fazer a diferença. Estamos ansiosos com um bom público para o jogo”, disse.

O São Raimundo tem no seu calendário a viagem mais desgastante do certame. Após a regularização de reforços, o técnico Lúcio Braga ganhou quatro opções para o duelo de hoje: o goleiro Joiran, o zagueiro Weverton que substituirá Chicão, machucado, e a dupla de ataque Dadá e Dentinho, que está confirmada no time titular.

“Apesar de irmos com nossa formação titular e completa, um empate lá em Itacoatiara não será decepcionante”, garantiu Braga após a reapresentação do time.

