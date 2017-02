Rio Negro encaminha acerto com Leonardo

Ídolo da torcida do Nacional, o atacante Leonardo, chamado carinhosamente de “Índio Negro” pelos fãs do Leão da Vila Municipal, deve ser o primeiro reforço do arquirrival, Rio Negro, para a disputa do Campeonato Amazonense 2017.

De acordo com o colaborador do departamento de futebol do Galo da praça da Saudade, William Abreu, detalhes separam Leonardo do time alvinegro.

“Esperamos acertar os últimos detalhes da negociação para anunciar, de forma oficial, o Leonardo ainda nesta semana. Tenho certeza de que ele fará muitos gols com a camisa do Rio Negro”, afirmou o dirigente.

Carrasco do Galo na época em que vestia a camisa do Nacional, o Índio Negro deverá defender o terceiro clube amazonense em sua carreira. Além do Leão da Vila Municipal, ele também atuou pelo Princesa do Solimões e terminou como vice-campeão amazonense pela equipe alvirrubra na última temporada.

Mais reforços

Segundo Abreu, as negociações com atletas para a disputa do Estadual continuam em andamento. Ele garante que até o início da próxima semana, nomes devem ser anunciados. “Estamos trabalhando para fechar o elenco e trazer os jogadores para Manaus o quanto antes”, pontuou.

André Tobias

EM TEMPO