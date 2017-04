Rio Negro empata com Penarol em 3 a 3 e continua invicto no estadual

Em busca de uma vaga no G4 do Campeonato Amazonense, o Rio Negro empatou em 3 a 3 com o Penarol, na noite desta terça-feira (4), no estádio da Colina. O duelo foi válido pela sexta rodada da fase de classificação. Com o resultado, o time da Praça da Saudade estacionou na terceira colocação e o Penarol permaneceu no sétimo e penúltima lugar.

O empate foi considerado amargo para o técnico interino penarolense Rui Aparício. “Fomos prejudicados nesta noite por um pênalti que não existiu”, disse chateado na saída de campo.

Já o camisa 10 rio-negrino, Rodrigo Ítalo, ovacionou a coletividade do elenco do time ‘Barriga-Preta’.

“Trabalhamos forte para conquistar a vitória, infelizmente não veio, mas não poderíamos sair derrotados de campo hoje. O time brigou”, disse.

O jogo

Após um primeiro tempo apático, os gols ocorreram somente na chuvosa segunda etapa. O zagueiro Rafael Vitor abriu o placar para o Rio Negro aos oito minutos e o atacante Kitó empatou o duelo cobrando pênalti sofrido por Edicleber; 1 a 1.

O Penarol ficou em vantagem após finalização eficaz do camisa 9, Rodrigo Marajó aos 20 minutos; 2 a 1. Mas, o artilheiro ‘Índio Negro’, atacante Leonardo, com uma bela cabeçada, empatou novamente o confronto; 2 a 2.

Edicleber que surgiu do banco de reservas reascendeu as esperanças do time interiorano. Aos 31, ele aproveitou sobra de bola na entrada da grande área e acertou um golaço no ângulo de Jairo; 3 a 2.

Quando parecia que os três pontos estavam encaminhados para o Leão da Velha Serpa, o atacante Thiago Verçosa foi derrubado pelo zagueirão Samir e o juiz marcou pênalti duvidoso.

O experiente atacante Cristiano cobrou com categoria no canto direito e descolocou o goleiro Paulo Wanzeler; 3 a 3.

Próximos jogos

Pelo estadual, o Rio Negro volta aos gramados em jogo marcado para o próximo dia 15, às 21h, diante o Princesa do Solimões, no estádio Carlos Zamith. O Penarol joga contra o Holanda, no sábado (8), às 16h, no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO