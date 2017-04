Rio Negro e Holanda se enfrentam na Colina neste domingo

Em posições distantes, mas precisando da vitória para avançar na tabela de classificação, Holanda e Rio Negro se enfrentam pela segunda fase do Campeonato Amazonense. A partida válida pela quarta rodada será a primeira da rodada dupla de domingo (30), às 18h, no estádio Ismael Benigno, a Colina, Zona Oeste da capital. No primeiro turno, a partida terminou empatada em 1 a 1, com gols no primeiro tempo, de Charles pelo Galo e Marinho empatando pelo time da Laranja.

Com três jogos no returno, sendo duas goleadas nas equipes consideradas grandes do futebol amazonense, vencendo o Princesa por 4 a 2 e São Raimundo por 4 a 0, o Holanda vem com outra postura para sequência do campeonato. Apesar disso, o time tropeçou diante do Nacional por 2 a 1 e quer sair da zona da degola, em penúltimo lugar, com 11 pontos, à frente apenas do São Raimundo, com 1.

Complemento

No fechamento da quarta rodada da segunda fase do Campeonato Amazonense, Manaus e São Raimundo jogam hoje (29), às 20h, na Colina. A partida pode marcar o rebaixamento do Tufão da Colina no Barezão.

Paulo Rogério

EM TEMPO