Rio Negro e Holanda empatam no Carlos Zamith

Com a vitória do Nacional e para se manter na liderança do Campeonato Amazonense, o Rio Negro precisava vencer o Holanda. A partida fechou a rodada dupla no Estádio Carlos Zamith, no início da noite deste sábado (25). O Rio Negro saiu na frente e depois o Holanda empatou, 1 a 1. Com resultado, o Galo Carijo perdeu a liderança do Estadual.

Jogo teve as duas equipes dispostas a buscar o resultado e de forma bem ofensiva.

Aos 14 minutos, contra-ataque rápido com Anthony e foi derrubado próximo a grande área. Na cobrança, Jussan cobra por cima da meta.

Aos 19 minutos, Arthur faz jogada pela esquerda e toca para Charles para fazer, 1 a 0 para o Rio Negro. Aos 32 minutos, Romário de frente para o gol chuta e o goleiro evita o fim o empate do Holanda.

Aos 43 minutos, lançamento na área para Antoni que sofre pênalti. Na cobrança, Marinho cobra com calma e empata para o Holanda, 1 a 1.

Segundo tempo

Segundo tempo inicia com Rio Negro em cima do Holanda, que ficou recuado no campo defensivo. Aos sete minutos, Leonardo domina na área e chuta para fora na grande área. Aos 11 minutos, no contra-ataque pela esquerda, Romário domina a bola e chuta com perigo no canto esquerdo do goleiro.

O Holanda teve a chance de virar. Aos 19 minutos, Kelve puxa o contra-ataque pela direita e toca Marinho que perde o gol sozinho.

Aos 31 minutos Tiago Verçosa sofre a falta de frente para o gol. Paulinho cobra o goleiro defende e no rebote Leonardo faz de cabeça, mas o assistente marca impedimento e anula o gol. Aos 40 minutos, cruzamento pela direita e Rarael Paulista de cabeça quase marcou o gol, mas o goleiro defendeu.

Aos 48 minutos, cruzamento pela direita e Paulinho perdeu o gol na pequena área

Paulo Rogério

EM TEMPO