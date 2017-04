Rio Negro e Fast empatam em 2 a 2 e permanecem no g4

Na última partida da rodada dupla realizada na Arena da Amazônia, Rio Negro e Fast empataram em 2 a 2. O jogo ocorreu na noite desta terça-feira (25) e foi válido pela décima rodada do Campeonato Amazonense 2017.

Werley inaugurou o placar para o Rolo Compressor. Leonardo e Rafael Vitor foram às redes para o Galo da Praça da Saudade.

Com o resultado, o Galo da Praça da Saudade somou 18 pontos e manteve a vice-liderança do estadual. O Rolo Compressor foi aos 16 e estacionou na quarta colocação. Ambas equipes estão no g4 que vai às semifinais da competição.

De acordo com o atacante fastiano Charles, o resultado não foi o esperado por parte do plantel tricolor. “Trabalhamos para vencer eles. Saímos na frente e, infelizmente, tomamos a virada. Apesar de como foi difícil somar este ponto aqui. Na verdade queríamos a vitória, até porque perdemos do Rio Negro no primeiro turno”, disse o reserva de luxo do treinador, João Carlos Cavalo.

Segundo o lateral-direito Wagner Diniz, homem de confiança do treinador Alemão, a vitória não veio após o time manter uma boa apresentação. “Jogamos bem e merecíamos a vitória. Agora é manter a cabeça calma pensando na rodada do final de semana. Não pode chorar pelo leite derramado”, explica Diniz.

O jogo

Em jogada de escanteio, o Fast abriu o placar. Aos 14 minutos do primeiro tempo houve confusão na área e a bola sobrou para o meio-campista Werley, que chutou certeiro no canto direito do goleiro Pablo; 1 a 0.

Não deu muito tempo para a torcida fastiana comemorar. O Rio Negro empatou aos 19, com o artilheiro Leonardo. Ele aproveitou assistência do companheiro de ataque Arthur e com uma cabeçada mandou para o fundo da rede; 1 a 1.

O Galo tomou o rumo da virada aos 24. O lateral-direito Wagner Diniz invadiu a área e foi derrubado pelo lateral-esquerdo fastiano Thiago Félix. O árbitro Ivan Guimarães Júnior apontou para a “marca da cal”. Na cobrança, o zagueiro Rafael Vitor assumiu a responsabilidade e descolocou o goleiro Maycki Douglas; 2 a 1.

Etapa complementar

Após o retorno dos vestiários, as equipes frearam o ritmo. Mas, o Fast chegou primeiro com perigo no segundo tempo. Aos 13, o meia-atacante Robinho foi à linha de fundo e chutou cruzado, a bola explodiu na defesa e bateu na trave.

O Rio Negro passou a atuar recuado e explorando os contra-ataques do lateral-direito Wagner Diniz e meia Delciney. Por outro lado, o Fast não desistia de procurar o gol.

Em busca do empate e de evitar a segunda derrota para o rival no campeonato, o Fast tomou conta do campo de defesa do Rio Negro. Aos 29, o atacante Felipe escorou de cabeça e o lateral-direito improvisado e meia Railson chutou em cima da defesa.

O Rio Negro pagou caro pela retranca e sofreu o gol de igualdade. Aos 31, o atacante Charles foi derrubado pelo zagueiro Dedimar dentro da grande área e o juiz marcou pênalti. Aos 35, Railson cobrou rasteiro no canto direito de Pablo, que defendeu, mas no rebote Railson empurrou para rede; 2 a 2.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO